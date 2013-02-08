На Нью-Йорк обрушится снежный ураган «Немо»

Нью-Йорк готовится к приближению снежного урагана "Немо", который, по последним прогнозам синоптиков, обрушится на город после полудня в пятницу и продлится почти сутки.

Картина наступающей стихии и ее вероятные последствия постоянно меняются. Метеорологи прогнозируют в Нью-Йорке снежные осадки при скорости ветра в пределах 40-55 километров в час, с порывами, временами достигающими 100 километров в час. Возможны затопления в низинных зонах.

"Не исключено, что масштаб шторма преувеличен, но надо быть готовыми ко всему. Мы готовы", - заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, слова которого приводит телеканал NBC.

Школы и общественные учреждения Нью-Йорка в пятницу работают в обычном режиме. Власти города предупредили, что возможны нарушения графика движения общественного транспорта, не исключено, что движение парома, связывающего Статен-айленд с Манхэттеном, будет приостановлено.

Более двух тысяч рейсов заранее отменены в пятницу в аэропортах Нью-Йорка - международном имени Кеннеди, Ла Гуардиа и Ньюарке, сообщает ресурс FlightAware. В ноябре прошлого года Нью-Йорк пережил ураган "Сэнди", который унес на восточном побережье США свыше 100 жизней, причинив материальный ущерб в размере свыше 50 миллиардов долларов.

РИА Новости