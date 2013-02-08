В США готовятся к небывалой снежной буре

Власти Нью-Йорка предупредили горожан о неизбежных нарушениях движения общественного транспорта в пятницу и субботу. Авиакомпании отменили сотни рейсов на внутренних и международных линиях, сообщает корреспондент РИА Новости.

Интенсивность осадков ожидается до семи сантиметров в час. Стихия будет бушевать почти сутки. В результате снежный покров на Лонг-айленде может достигать полуметра, а в расположенных севернее Нью-Йорка штатах слой выпавшего за сутки снега может достигать метровой толщины.

В прибрежной зоне Бостона также возможно наводнение.

Немо войдет в десятку самых мощных снежных буранов в истории города. Городские власти отменили занятия в школах и призвали жителей город не покидать дома без крайней необходимости.