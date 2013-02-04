Более 90% кубинцев приняли участие в выборах

Об этом сообщили в Национальной избирательной комиссии Кубы.

Выборы проходили в спокойной обстановке и с высокой явкой, несмотря на небольшой дождь и похолодание до 22 градусов в центре страны, пишет РИА "Новости". По предварительным данным избиркома, в "празднике настоящей демократии" участвовали более 8 миллионов кубинцев из 8,632 миллиона человек, имеющих права голоса, в том числе почти 140 тысяч человек проголосовали впервые.

Председатель госсовета и совета министров Кубы генерал армии Рауль Кастро проголосовал утром в восточном городе Сантьяго-де-Куба, где его выдвинули кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи. На востоке страны он проверял ход восстановительных работ после разрушительного урагана "Сэнди", пронесшегося над этим регионом в октябре 2012 года.

Лидер кубинской революции 86-летний Фидель Кастро лично проголосовал в 17.00 по местному времени на участке номер 1 в районе Площади революции в Гаване.