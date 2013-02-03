Кандидат в президенты Парагвая разбился на вертолете

16:03, 03 февраля 2013
Мир
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Кандидат в президенты Парагвая разбился при падении его вертолета.

Лино Овьедо / Фото: José Cruz / ABr из Википедии

Кандидат на предстоящих в Парагвае президентских выборах Лино Овьедо погиб в результате падения вертолета, в котором он находился.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на родственников политика, инцидент произошел в субботу поздно вечером по местному времени (утро воскресенья), когда кандидат в президенты возвращался в столицу страны после предвыборного митинга, прошедшего в городе Консепсьон.

Помимо Л.Овьедо, на борту вертолета находились два его телохранителя и пилот. Все они также погибли.

Президентские выборы в Парагвае запланированы на апрель. В настоящее время страной фактически управляет вице-президент Федерико Франко, исполняющий обязанности главы государства, после того как в июне прошлого года был объявлен импичмент предыдущему президенту Фернандо Луго. Причиной этого стало неподобающее исполнение обязанностей президентом в ходе конфликта между безземельными крестьянами и полицией, который привел к человеческим жертвам, отмечает РИА Новости.

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