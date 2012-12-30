МВД: разбившийся вертолет проходил испытания после ремонта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы внутренних войск МВД Украины в связи с трагедией, произошедшей 25 декабря, которая унесла жизни 5 военнослужащих внутренних войск.

В сообщении говорится, что до сих пор неизвестны причины аварии. При этом отмечается: “Звучат различные версии, но стопроцентно можно сказать лишь то, что погибшие люди были опытными специалистами своего дела”.

Также сказано, что в соответствии с годовым планом выхода вертолетов на регламентные работы в 2012 году, на вертолете были выполнены регламентные работы по замене двигателей и главного редуктора.

“После указанных работ в соответствии с Инструкцией экипажа вертолета и технологическими картами, выполняется раздельное испытание двигателей полным составом экипажа с привлечением специалистов контрольно-проверочной станции технико-эксплуатационной части. Именно такие работы проводили военнослужащие в день трагедии”, - говорится в сообщении.

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Кроме того сказано, что вертолет Ми-8, на котором проводились работы, 1988 года выпуска, а “для техники такого класса – обычный срок”. “В 2001 году был выполнен капитально-восстановительный ремонт вертолета на авиационном заводе Конотопа. Наработка техники после выполнения ремонта составляет 235 часов и 517 посадок, что в четыре раза меньше, чем до ремонта. Установленные на вертолете двигатели в июне 2007 года также проходили капитально-восстановительный ремонт на ЗАО «Мотор Сич». Их наработка составляет не более 123 часов”, - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря вследствие падения вертолета внутренних войск МВД Украины в Кировоградской области погибли 5 человек. Авиакатастрофа произошла около 16.00 на аэродроме Александрия. "При неизвестных обстоятельствах вертолет Ми-8 после набора высоты начал внезапно снижаться, что привело к столкновению с землей. Во время аварии трагически погибли три члена экипажа вертолета и два специалиста по наземному обслуживанию", - отмечается в сообщении МВД Украины.