В МИД говорят, что украинцев среди погибших от наводнения в Австралии нет

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно информации Посольства Украины в Австралии, в штатах Квинсленд и Новая Южная Валия продолжаются наводнения, вызванные большим количеством осадков после тропического циклона Освальд.

Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, еще свыше 1,5 тысячи человек были эвакуированы.

В отдельных регионах названных штатов объявлено чрезвычайное положение.

Граждан Украины среди пострадавших нет.

Посольство Украины в Австралии продолжает отслеживать развитие ситуации.