В МИД говорят, что украинцев среди погибших от наводнения в Австралии нет
13:20, 02 февраля 2013Мир
1059
Граждан Украины среди пострадавших в результате наводнений в Австралии нет.
В Австралии продолжается наводнение
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно информации Посольства Украины в Австралии, в штатах Квинсленд и Новая Южная Валия продолжаются наводнения, вызванные большим количеством осадков после тропического циклона Освальд.
Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, еще свыше 1,5 тысячи человек были эвакуированы.
В отдельных регионах названных штатов объявлено чрезвычайное положение.
Граждан Украины среди пострадавших нет.
Посольство Украины в Австралии продолжает отслеживать развитие ситуации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter