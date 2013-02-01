Осужденная участница Pussy Riot попала в больницу
08:08, 01 февраля 2013Мир
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Осужденная участница панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве Надежда Толоконникова находится на обследовании в больнице по собственному желанию.
Надежда Толоконникова угодила в больницу / Фотография Денис Бочкарев
Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-бюро ФСИН России.
Толоконникова, осужденная на два года лишения свободы, отбывает наказание в колонии в Мордовии.
"Толоконникова была направлена в больницу на обследование по своему желанию и по желанию адвоката", - сообщили в пресс-бюро.
По какой причине осужденная захотела обследоваться, в службе не уточнили, сославшись на врачебную тайну.
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