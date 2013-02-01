Осужденная участница Pussy Riot попала в больницу

Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-бюро ФСИН России.

Толоконникова, осужденная на два года лишения свободы, отбывает наказание в колонии в Мордовии.

"Толоконникова была направлена в больницу на обследование по своему желанию и по желанию адвоката", - сообщили в пресс-бюро.

По какой причине осужденная захотела обследоваться, в службе не уточнили, сославшись на врачебную тайну.