Осужденная участница Pussy Riot попала в больницу

08:08, 01 февраля 2013
Мир
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Осужденная участница панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве Надежда Толоконникова находится на обследовании в больнице по собственному желанию.

Надежда Толоконникова угодила в больницу / Фотография Денис Бочкарев

Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-бюро ФСИН России.

Толоконникова, осужденная на два года лишения свободы, отбывает наказание в колонии в Мордовии.

"Толоконникова была направлена в больницу на обследование по своему желанию и по желанию адвоката", - сообщили в пресс-бюро.

По какой причине осужденная захотела обследоваться, в службе не уточнили, сославшись на врачебную тайну.

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