Крупное ДТП в США: вереница столкнувшихся авто растянулась на полтора километра

07:38, 01 февраля 2013
Мир
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Несколько десятков автомобилей столкнулись в окрестностях Детройта, погибли три человека и более 30 получили ранения.

ДТП с участием десятков автомобилей произошло в США / Фото: Romain Blanquart / Detroit Free Press

Причиной ДТП стали плохие погодные условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету USA Today.

Среди погибших два ребенка, 9 и 7 лет, их сестра и родители находятся в госпитале в критическом состоянии.

По данным полиции штата Мичиган, внезапно начавшийся снегопад резко ухудшил видимость и сделал дорожное покрытие скользким.

Вереница столкнувшихся автомобилей растянулась на шоссе почти на полтора километра, сообщили очевидцы.

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