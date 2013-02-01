Крупное ДТП в США: вереница столкнувшихся авто растянулась на полтора километра
07:38, 01 февраля 2013Мир
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Несколько десятков автомобилей столкнулись в окрестностях Детройта, погибли три человека и более 30 получили ранения.
ДТП с участием десятков автомобилей произошло в США / Фото: Romain Blanquart / Detroit Free Press
Причиной ДТП стали плохие погодные условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету USA Today.
Среди погибших два ребенка, 9 и 7 лет, их сестра и родители находятся в госпитале в критическом состоянии.
По данным полиции штата Мичиган, внезапно начавшийся снегопад резко ухудшил видимость и сделал дорожное покрытие скользким.
Вереница столкнувшихся автомобилей растянулась на шоссе почти на полтора километра, сообщили очевидцы.
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