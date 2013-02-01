Крупное ДТП в США: вереница столкнувшихся авто растянулась на полтора километра

Причиной ДТП стали плохие погодные условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету USA Today.

Среди погибших два ребенка, 9 и 7 лет, их сестра и родители находятся в госпитале в критическом состоянии.

По данным полиции штата Мичиган, внезапно начавшийся снегопад резко ухудшил видимость и сделал дорожное покрытие скользким.

Вереница столкнувшихся автомобилей растянулась на шоссе почти на полтора километра, сообщили очевидцы.