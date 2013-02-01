При взрыве в здании нефтяной компании погибли 14 человек

Глава МВД Мексики заявил, что в результате трагедии погибли 14 человек - 13 на месте взрыва и еще один скончался в больнице.

По его словам, число жертв может увеличиться, а причина взрыва пока не известна. Ранее сообщалось, что взрыв произошел в подвальном помещении в результате утечки и аккумуляции газа, еще одной версией был взрыв в помещении электроподстанции, передает РИА Новости.

На место происшествия прибыл президент страны Энрике Пенья Ньето. В своем микроблоге в Twitter глава государства уже выразил соболезнования семьям погибших.

Зданию причинен существенный материальный ущерб, сообщается о частичных обрушениях. В высотке Pemex выбиты окна, а на нижнем этаже видны сильные разрушения. Власти информируют, что опасности полного обрушения нет, однако пострадавшее здание не возобновит работы до полного обследования.