Назарбаев объявил 31 января днем траура в Казахстане
07:36, 30 января 2013Мир
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 31 января днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе CRJ-200 под Алма-Атой.
Самолет CRJ-200 потерпел крушение, не долетев пяти километров до аэропорта Алма-Аты /
Фото: Hermann Hammer - Wikipedia
Фото: Hermann Hammer - Wikipedia
"Я объявил завтрашний день трауром в нашей стране по погибшим",- сказал Назарбаев в среду на совещании с руководителями правоохранительных органов республики, передает РИА Новости.
Самолет CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Кокчетав - Алма-Ата, потерпел крушение, не долетев пяти километров до аэропорта Алма-Аты. На борту самолета находились пять членов экипажа и 16 пассажиров. Никто не выжил. Плохие погодные условия в районе аэропорта Алма-Аты - одна из главных версий причин авиакатастрофы.
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