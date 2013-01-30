Назарбаев объявил 31 января днем траура в Казахстане

"Я объявил завтрашний день трауром в нашей стране по погибшим",- сказал Назарбаев в среду на совещании с руководителями правоохранительных органов республики, передает РИА Новости.

Самолет CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Кокчетав - Алма-Ата, потерпел крушение, не долетев пяти километров до аэропорта Алма-Аты. На борту самолета находились пять членов экипажа и 16 пассажиров. Никто не выжил. Плохие погодные условия в районе аэропорта Алма-Аты - одна из главных версий причин авиакатастрофы.