НАТО построит в Польше 12 топливных баз

НАТО планирует построить в Польше 12 топливных баз, сообщает газета Rzeczpospolita.

Стоимость строительства оценивается в 400 миллионов польских злотых (примерно $130 миллионов).

Технология строительства таких баз НАТО должна гарантировать полную безопасность, пишет польская газета. Предполагается, что огромные подземные хранилища топлива не должны нанести вред окружающей среде.

Первый тендер на строительство касается двух хранилищ топлива на аэродроме в Мальборке и на авиабазе в Цыбове, пишет Rzeczpospolita.

РИА "Новости"