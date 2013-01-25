Власть Ливии гарантирует безопасность арестованных украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом заявил директор Департамента Европы МИД Ливии во время политических консультаций на уровне директоров территориальных департаментов МИД Украины и Государства Ливия, которые состоялись в Киеве 22 января.

«Ливийская сторона гарантирует, и будет гарантировать надлежащую безопасность удерживаемых граждан нашего государства», - отмечается в сообщении.

Ключевыми темами переговоров были вопросы улучшения условий содержания осужденных и задержанных в Ливии украинцев, предоставления им необходимого медицинского обслуживания, а также обеспечения безопасности украинцев в условиях ухудшения ситуации безопасности в районе их удержания.

В ходе консультаций стороны также детально обсудили широкий круг вопросов, связанных с активизацией политического диалога на высоком уровне, в частности, вопросы организации визита в Ливию Специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки в марте-апреле этого года, а также проведения очередного заседания Межправительственной украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству.

Собеседники обменялись мнениями относительно условий обеспечения безопасности и охраны дипломатических миссий обеих стран в Триполи и Киеве, визовых вопросов, а также возможностей активизации двустороннего сотрудничества в сфере образования и повышения квалификации.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня 2012 года военный суд в Триполи вынес приговор по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которых с августа 2011 года удерживала революционная бригада „Аль-Каакаа”.

Суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал задержанных «виновных в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

Согласно приговору суда, один гражданин РФ приговорен к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь, приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет.

20 июня офис государственных адвокатов Триполи подал апелляцию по обжалованию приговора по делу 19 осужденных украинцев.

МИД считают, что приговор в виде 10 лет лишения свободы с исправительными работами является неоправданно жестким. В этой связи министерством и Посольством Украины в Ливии осуществляются комплексные мероприятия по обеспечению пересмотра этого судебного решения.