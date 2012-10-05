Украинские граждане остаются под арестом в Ливии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Нагорный сказал на заседании пресс-клуба в Министерстве иностранных дел Украины.

«Мое личное мнение, что будут приняты более мягкие решения, потому что первое решение ливийского суда фактически было решением по всей группе задержанных», - сказал посол, напомнив, что одного гражданина России из этой группы приговорили к пожизненному заключению, остальных - к 10 годам лишения свободы. «Нужно понимать, что обстоятельства каждого человека, это какие-то персональные обстоятельства, и нельзя мерить всех одной меркой. Мы надеемся, что те, кто был меньше задействован в каких-то процессах, будут или освобождены, или сроки их заключения будут сведены к минимальным», - добавил посол.

Он сообщил, что на сегодняшний день еще не определены сроки рассмотрения апелляции на решение ливийского суда, которую подала украинская сторона. По словам посла, на сегодняшний день трудно сказать, когда состоится следующее судебное заседание, поскольку сейчас продолжается процесс формирования правительства страны, которое сопровождается наращиваниям политической конфронтации между разными силами. Для этого, по словам посла, частично используется и судебная система. Он сообщил, что в последние дни ливийские суды загружены рассмотрением дел бывших должностных лиц режима Муаммара Каддафи.

В то же время посол заверил, что украинская сторона прилагает максимальные усилия, чтобы рассмотрение апелляции состоялось в ближайшее время.

Посол также отметил, что ситуация с 4 гражданами Украины, которые находятся на территории бригады «Революционеры Триполи», значительно хуже в правовом плане, чем ситуация с 19 гражданами Украины в отношении которых уже состоялось первое судебное заседание, поскольку руководство этой бригады отказывается передавать арестованных в суд, допускать к ним представителей прокуратуры для проведения следственных действий, мотивируя это тем, что любые позитивные решения могут быть восприняты, как дискриминационные, поскольку ожидается, что их могут обвинить или в подкупе, или в послаблении относительно «врагов Ливии».

Посол также сообщил, что украинским дипломатам удалось добиться улучшения условий пребывания этих четырех украинских граждан, и недавно их перевели в новое помещение, в котором есть душ и кондиционер.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня в 2012 г. военный суд в Триполи вынес приговор по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которые с августа 2011 года содержались революционной бригадой „Аль-Каакаа”.

Суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал задержанных «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

Согласно приговору суда, один гражданин РФ приговорен к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь, приговорены к лишению свободы сроком на 10 лет.

20 июня офис государственных адвокатов Триполи подал апелляцию по обжалованию приговора по делу 19 осужденных украинцев.