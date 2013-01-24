В России закрыли одно дело на оппозиционера Развозжаева

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на адвоката оппозиционера Дмитрия Аграновского.

"Следователь мне сообщил, что у него на руках постановление о прекращении данного дела в отношении Развозжаева за истечением срока давности совершения преступления", - сообщил он.

При этом защитник отметил, что этапировать в Москву его клиента, находящегося сейчас в Иркутске, для участия в следственных действиях по делу о разбое не спешат. "В Иркутске его почему-то решили госпитализировать, но Развозжаев категорически против, мы требуем его немедленного возвращения в Москву", - сказал Д.Аграновский.

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Ранее в Генпроокуратуре РФ сообщили, что при медобследовании у Л.Развозжаева в области позвоночника была обнаружена пуля, находившаяся там более 20 лет.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября 2012 года объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме НТВ "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

Следствие подозревает Л.Развозжаева в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (санкция - до двух лет лишения свободы). Он находится под арестом до 1 апреля.

10 января стало известно, что Л.Развозжаев дал согласие на закрытие дела о разбое. Речь идет о предъявленном Л.Развозжаеву обвинении в совершенном 15 лет назад разбойном нападении и похищении меховых шапок. Дело было возбуждено по заявлению жительницы Ангарска, которая пожаловалась на то, что лица, совершившие нападение на ее мужа в 1997 году, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Среди них, как полагают следователи, был и Л.Развозжаев. По информации следователей, он совместно с подельниками похитил у мужчины видеокамеру и 500 меховых шапок.

В рамках расследования оппозиционер 9 января был этапирован в Иркутск.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что просьба Л.Развозжаева о прекращении за давностью дела о разбое станет признанием вины.