На Развозжаева завели дело за ложный донос

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Следственного комитете РФ, главным следственным управлением Следственного комитета России проведена доследственная проверка по заявлению Л.Развозжаева якобы о применении к нему пыток следователем следственной группы ГСУ СК России в подвале дома в период с 19 по 21 октября 2012 года. Такое заявление Л.Развозжаев сделал 12 декабря в ходе судебного заседания в присутствии журналистов и других лиц в помещении Басманного суда Москвы.

«Будучи осведомленным о том, что по сообщениям СМИ и заявлению самого Л.Развозжаева Следственным комитетом уже была проведена проверка информации о пытках, якобы совершенных в отношении него, и, зная, что эта информация не подтвердилась, в связи с чем еще в ноябре 2012 года в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием события преступления, Л.Развозжаев умышленно продолжал распространять заведомо ложную информацию о следователе СК России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо заявлений в зале Басманного суда, Л.Развозжаев 14 января 2013 года в присутствии адвокатов в следственном изоляторе города Ангарска Иркутской области, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, продолжал заявлять якобы о совершении в отношении него пыток следователем СК России.

«По результатам процессуальной проверки Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Развозжаева по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос)», - сообщает Следственный комитет.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября 2012 г. объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" С.Удальцовым и оппозиционером К.Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

20 октября 2012 г. появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября 2012 г. легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

Вместе с тем следствие подозревает Л.Развозжаева в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (санкция - до двух лет лишения свободы). Он находится под арестом до 1 апреля 2013 г.

10 января 2013 г. стало известно, что Л.Развозжаев дал согласие на закрытие дела о разбое. Речь идет о предъявленном Л.Развозжаеву обвинении в совершенном 15 лет назад разбойном нападении и похищении меховых шапок.

В рамках расследования дел оппозиционер 9 января 2013 г. был этапирован в Иркутск.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что просьба Л.Развозжаева о прекращении за давностью дела о разбое станет признанием вины.