Каталония приняла декларацию о своем суверенитете

Сторонники отделения автономии от Испании считают документ первым серьёзным шагом к своей цели. Так, декларация предусматривает проведение референдума о независимости Каталонии, сообщает EuroNews.

«Это историческое голосование. Может, оно и не решит наши проблемы за 24 часа, но оно поведёт нашу страну к её цели», — отметил глава каталонского правительства Артур Мас.

В то же время шаги, подобные референдуму о независимости региона, прямо запрещены испанской конституцией.

«Большинство каталонцев не хотят независимости, не хотят отделения. Вы бросаете вызов испанскому правительству», — заявила лидер Каталонской народной партии Алисия Санчес Камачо.

Опросы, действительно, показывают, что число сторонников независимости снижается. На фоне тяжёлого кризиса каталонцы опасаются, что отделение лишь усугубит проблемы.

Хотя со своей стороны, сепаратисты уверены, что независимость оздоровит в первую очередь как раз финансы — благодаря освобождению от выплат в пользу Мадрида.