Саркози бежит от налогов в Лондон

За то, чтобы лица, зарабатывающие свыше 1 млн евро в год, перечисляли в бюджет 75% своих доходов, выступает нынешний президент - социалист Франсуа Олланд.

Переехав на Британские острова, передает РосБизнесКонсалтинг, Н.Саркози намерен основать там инвестфонд с капиталом около $1.5 млрд.

Жить бывший глава Французской Республики и его супруга Карла Бруни, возможно, станут в престижном районе Лондона Южный Кенсингтон.