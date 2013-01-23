Саркози бежит от налогов в Лондон

00:55, 23 января 2013
Мир
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По сведениям британской газеты The Evening Standard, бывший президент Франции Николя Саркози готовится переехать в Лондон, чтобы избежать налога на сверхбогатых.

За то, чтобы лица, зарабатывающие свыше 1 млн евро в год, перечисляли в бюджет 75% своих доходов, выступает нынешний президент - социалист Франсуа Олланд.

Переехав на Британские острова, передает РосБизнесКонсалтинг, Н.Саркози намерен основать там инвестфонд с  капиталом около $1.5 млрд.

Жить бывший глава Французской Республики и его супруга Карла Бруни, возможно, станут в престижном районе Лондона Южный Кенсингтон.

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