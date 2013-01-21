Саакашвили убежден, что Грузия не свернет с курса евроинтеграции

17:32, 21 января 2013
Мир
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Президент Грузии Михаил Саакашвили убежден, что его страна не свернет с курса евроинтеграции.

Саакашвили настроен оптимистично относительно евроинтеграции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Страсбурге, где планирует выступить перед депутатами Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

“Можем ли мы вернуться назад? Я не думаю. Будут ли попытки такого возвращения? Возможно. Но будут ли они успешными? И опять ответ – нет”, - сказал Президент Грузии.

М.Саакашвили отметил, что Грузия на сегодняшний день очень близка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

“У нас есть временные сложности, однако, я думаю, сегодня Грузия намного ближе к ЕС, чем была раньше”, - сказал он.

Президент Грузии также отметил, что он никогда не был против хороших отношений с Россией, однако никогда не поддержит изменение основного внешнеполитического курса государства.

“Это – вопрос ценностей. И наши ценности – европейские”, - подчеркнул М.Саакашвили.

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