Две электрички столкнулись в Вене: есть пострадавшие

Об этом сообщила РИА «Новости» представитель полицейской пресс-службы.

"Точное число пострадавших пока неизвестно", - сказала она.

ЧП произошло в 8.45 по местному времени в четырнадцатом районе города - Пенцинг. В настоящее время железнодорожное сообщение между Западным вокзалом и станцией Хюттендорф перекрыто, на месте происшествия работают спасатели.