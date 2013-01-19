Террористы в Алжире казнили 7 иностранных заложников

Как сообщили агентству источники в органах безопасности, сегодня в ходе финальной операции на заводе в Ин-Аменас были ликвидированы 11 боевиков группировки. Однако экстремисты успели казнить всех заложников.

Операция алжирского спецназа к настоящему моменту полностью завершена, в настоящее время военные проводят разминирование газоперерабатывающего завода, передает РИА «Новости».

В ближайшие часы ожидается пресс-конференция властей по итогам операции.

Как сообщалось, группа террористов близ города Ин-Аменас на юго-востоке Алжира в течение четырех дней удерживала группу заложников, требуя прекратить французскую военную кампанию в Мали. Сообщается, что террористы заминировали завод еще 16 января.

По данным нефтегазового концерна Sonatrach, заводу нанесен серьезный ущерб - часть здания была подорвана экстремистами, которые таким образом пытались блокировать себя вместе с заложниками. Кроме того, вечером 18 января боевики подожгли несколько помещений завода. В настоящее время завод не работает.

Ранее сообщалось, что после освобождения большей части заложников, несколько оставшихся в живых бандитов продолжали удерживать на газоперерабатывающем заводе семерых иностранных специалистов, среди которых двое американцев, трое бельгийцев, японец и британец. По данным АПС, военные сумели освободить из плена террористов 650 заложников, среди которых порядка 100 иностранцев. По предварительной информации, в ходе штурма погибли 12 заложников. Ранее военные также сообщили о нейтрализации 18 боевиков.