Послы Франции и ФРГ проведут в Киеве торжественный прием

Как сообщается в совместном пресс-релизе посольств Франции и Германии в Украине, церемония празднования пятидесятой годовщины подписания 22 января 1963 года Елисейского договора, который освятил франко-немецкую дружбу и положил начало эре сближения между двумя странами и двумя народами во всех сферах их отношений, состоится 21 января в рамках общего мероприятия, организованного посольствами.

На торжественный прием приглашены представители дипломатического корпуса и официальные лица, представители украинской молодежи, учащиеся украинских школ, французской и немецкой школ города Киева, их преподаватели, представители мира культуры, образования и экономики.

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Среди прочего, гости мероприятия смогут ознакомиться с архивными документами. «Цель этого мероприятия - отметить эту памятную дату, напомнив молодым поколениям о ценности выдающегося политического акта, который состоялся благодаря воле двух незаурядных личностей того времени, канцлера Аденауэра и президента де Голля: в то же время реалисты и мечтатели, они смогли принять решение о примирениях между двумя народами, которые были давними врагами, и сделать дружбу между ними двигателем европейской интеграции, которую Украина так же определила своим стратегическим выбором», - отмечается в пресс-релизе дипломатических учреждений.

В то время, как Европейский Союз выходит из сложного периода, эта годовщина дает нам возможность еще раз осознать силу объединяющих нас ценностей, а также важность солидарности, говорится в сообщении.