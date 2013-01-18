Послы Франции и ФРГ: Для нас Украина - страна между двумя огромными «слонами»

Такое мнение послы высказали в интервью газете «День», опубликованном в сегодняшнем номере газеты.

«Нельзя договор рассматривать с точки зрения кнута или моркови. Он – результат многолетних переговоров, после которых был достигнут компромисс, что был поддержан обеими сторонами», - отметил К.Вайль.

Оба посла подчеркнули, что их страны выступают за скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. При этом они напомнили о заявлении Совета министров иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года, в котором высказывалась надежда на то, что этот документ будет подписан еще до конца 2013 года.

«Мы постоянно ведем переговоры ЕС-Украина. Есть целый план об ассоциации и задачи по ней, о которых мы говорим. Есть план по визовому режиму, по нему также постоянно идут переговоры между ЕС и Украиной. То есть, мы действительно ведем очень активный диалог. Альтернативы ему просто нет», - отметил К.Вайль.

А.Реми подчеркнул, что в ЕС готовы сопровождать Украину в решении собственных внутренних проблем. «Об этом будет, в частности, идти речь и на ближайшей важной встречи, которая запланирована на 25 февраля этого года - Саммите ЕС-Украина в Брюсселе», - отметил посол Франции.

По его словам, это будет очередная возможность для руководителей Украины и ЕС встретиться и обсудить все интересующие вопросы.

К.Вайль отметил, что всем участникам процесса необходимо будет использовать всю свою творческую энергию, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано в текущем году.

"Для нас Украина значительная и в стратегическом плане важная страна, которая находится в то же время и в сложном геополитическом положении, фигурально говоря между двумя огромными «слонами», - сказал К. Вайль.

На вопрос, каким они видят выход из ситуации из-за того, что уголовные дела бывших премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и министра внутренних дел Юрия Луценко осложняют отношения Украины и ЕС, А.Реми ответил, что эти дела требуют решения.

«Дела Тимошенко и Луценко, как об этом было заявлено нашими министрами, – это один из вопросов, которые требуют решения, одно из многих направлений, по которым необходима дальнейшая работа. Поскольку, в целом, речь идет о необходимости проведения реформ, в частности, и в связанной с этими делами судебной сфере. В то же время, ЕС не может решать вместо Украины ее внутренние проблемы», - сказал А.Реми.

В свою очередь К.Вайль подчеркнул, что в заявлении Совета министров ЕС четко сформулированы ожидания, что именно в ЕС хотели бы видеть по решению этих дел перед тем, как будет подписано Соглашение об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

Сейчас Соглашение об ассоциации находится на стадии перевода и технической подготовки к подписанию.