В Крыму задержали двух мужчин, объявленных в розыск Узбекистаном

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, один из мужчин был лидером, а другой активным участником ячейки, пропагандирующей идеи радикального ислама, религиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир».

Разыскивались мужчины управлением внутренних дел области Ферганы Узбекистана с мая 2010 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244-2 Уголовного Кодекса Узбекистана (создание, руководство и участие в религиозных, экстремистских, фундаментальных и других запрещенных организациях).

В настоящее время решается вопрос экстрадиции задержанных.