В Крыму задержали двух мужчин, объявленных в розыск Узбекистаном
00:15, 19 января 2013Мир
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Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Крыму задержали двух мужчин, объявленных Узбекистаном в межгосударственный розыск по подозрению в создании и участии в деятельности экстремистской организации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, один из мужчин был лидером, а другой активным участником ячейки, пропагандирующей идеи радикального ислама, религиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир».
Разыскивались мужчины управлением внутренних дел области Ферганы Узбекистана с мая 2010 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244-2 Уголовного Кодекса Узбекистана (создание, руководство и участие в религиозных, экстремистских, фундаментальных и других запрещенных организациях).
В настоящее время решается вопрос экстрадиции задержанных.
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