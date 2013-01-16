Обама намерен призвать к запрету продажи боевого автоматического оружия

"Обама будет настаивать на запрете продажи магазинов повышенной емкости и введении всеобщего запрета на продажу боевого автоматического оружия. Также президент выступит за ужесточение мер проверки покупателей оружия", - цитирует издание источники, отмечая, что официально Белый дом не делал заявлений по содержанию президентской программы.



Как сообщает РИА Новости, издание также уточняет утренние сообщения СМИ о том, что программа будет состоять из 19 пунктов. "Это будут 19 проектов прямых распоряжений главы государства, о которых вице-президент Джозеф Байден заявлял на прошлой неделе", - отмечает газета.

Ранее Байден заявил, что Обама, в случае противодействия конгресса, может начать решать проблемы с насилием в стране прямыми указами. При этом Байден также назвал запрет на продажу боевого оружия и магазинов высокой емкости в числе наиболее желательных мер по предотвращению роста насильственных преступлений.