В армии США зафиксировали рекордное число самоубийств

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным Пентагона, всего за истекший год жизнь самоубийством покончили 349 кадровых военных, что на 15% больше, чем в 2011 году. Из общего числа суицидов 2012 года 182 случая пришлось на сухопутные войска, еще 60 самоубийств отмечено среди представителей ВМС, 59 случаев - в ВВС и 48 случаев - в морской пехоте.

"Это эпидемия, которую игнорировать нельзя", - заявил сенатор Пэтти Мюррей. По его словам, новобранцы и ветераны вооруженных сил сегодня сталкиваются с беспрецедентными вызовами, и власти должны делать больше для того, чтобы их не терять.

По мнению экспертов, нервные срывы, которые приводят к возрастающему с каждым годом уровню самоубийств в армии, вызваны количеством командировок в зоны конфликтов, а также финансовыми и семейными проблемами военнослужащих, связанными с такими командировками.