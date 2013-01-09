Африканский союз призвал НАТО ввести войска в Мали

"Это... проблема не только Африки. Это мировая, международная проблема... НАТО следует принять участие в операции", - цитирует РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В то же время премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил во вторник, что правительство его страны не намерено направлять канадских военнослужащих в Мали, где власти противостоят сепаратистам и исламистам, занявшим север страны.

Совет Безопасности ООН санкционировал в декабре 2012 года ввод 3,3 тысячи военнослужащих африканских стран (AFISMA) в Мали. Согласно резолюции СБ ООН, задачами AFISMA, которые пока направлены в Мали на год, станет помощь в перестройке системы обороны и сил безопасности, восстановлении нормальной жизни в северных районах страны, находящихся под контролем вооруженных групп, выполнении властями задачи защиты населения и оказании гуманитарной помощи нуждающимся.