Земляки просят Депардье узнать у Путина об убитых журналистах

Об этом сообщает Международное французское радио (RFI).

"Поскольку теперь вы друг президента этой демократической страны, то наш профсоюз будет вам очень благодарен, если вы обратитесь к нему и спросите, на какой стадии находятся расследования об убийстве российских журналистов", - сказано в письме.

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Журналисты попросили актера поинтересоваться у главы государства, почему российское телевидение "полностью от него зависит", почему сотрудники СМИ находятся в тюрьме, а также почему интернет-сайты, публикующие разоблачительные материалы о президента и его окружении, подвергаются преследованиям со стороны властей, передает РосБизнесКонсалтинг.

Профсоюз журналистов напомнил, что в последние годы 20 журналистов были убиты в России за выполнение своих профессиональных служебных обязанностей.