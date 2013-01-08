СМИ: 26 миллионов европейцев сидят без работы

Как сообщает Еuronews, труднее всего найти работу молодежи. В возрасте до 25 лет работы не имеет каждый четвертый европеец.

Безработица в еврозоне по итогам ноября снова обновила рекорды, достигнув 11,8%. В октябре показатель был на 0,1% меньше. Наихудшая ситуация в Испании, Греции и Португалии. Образец еврозоны – Австрия с показателем в 4,5%.