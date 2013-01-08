СМИ: 26 миллионов европейцев сидят без работы
17:50, 08 января 2013Мир
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По состоянию на конец осени в зоне обращения общей валюты было зарегистрировано более 26 миллионов безработных.
26 миллионов европейцев сидят без работы
Как сообщает Еuronews, труднее всего найти работу молодежи. В возрасте до 25 лет работы не имеет каждый четвертый европеец.
Безработица в еврозоне по итогам ноября снова обновила рекорды, достигнув 11,8%. В октябре показатель был на 0,1% меньше. Наихудшая ситуация в Испании, Греции и Португалии. Образец еврозоны – Австрия с показателем в 4,5%.
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