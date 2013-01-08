ООН: В Сирии недоедает миллион человек

По данным ООН, в Сирии недоедают 1 млн человек, около 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, сообщает Би-Би-Си Украина.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила, что она помогает 1,5 млн сирийцев, однако длительные бои и невозможность использования порта Тартус для доставки продуктов приводят к тому, что многие люди не получают помощи.

По оценкам ООН, в результате конфликта в Сирии, который начался в марте 2011 года, погибли более 60 тысяч человек.

В течение последних месяцев повстанцы получили контроль над отдельными районами северной Сирии. Рост уровня опасности вынудил ВПП закрыть свои офисы в городах Хомс, Алеппо, Тартус и Камишли. В конце 2012 года наблюдался резкий рост количества нападений на грузовики с помощью от ВПП, отметили в организации, которой также не хватает топлива.

Между тем Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что количество беженцев, которые спасаются от насилия в Сирии, в прошлом месяце увеличилось почти на 100 тысяч человек.

В течение последних недель оппозиционные силы достигли значительных успехов, однако их попытки получить контроль над районами вблизи больших городов, в том числе Дамаска, встречают жесткое сопротивление.

В понедельник газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что израильская разведка имеет данные о том, что подразделения сирийской армии занимались смешиванием химических веществ – есть подозрения, что речь идет о смертельно опасном нервно-паралитическом газе зарин – и заполнением ими десятков 225-килограммовых бомб, которые могут быть загружены в самолеты.

Подобные сообщения в конце ноября 2012 года повлекли во многих странах шквал заявлений, которые предостерегали режим Президента Сирии Башара Асада от использования химического оружия против собственного народа.