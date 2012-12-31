Серия терактов в Ираке унесла жизни 13 человек: еще 50 ранены

Большинство жертв и пострадавших зарегистрировано в провинции Дияла, где террористы взорвали два заминированных автомобиля. Кроме этого, на дороге сработали несколько мин. Погибли в основном мусульмане-шииты и представители местных сил безопасности. Всего в результате терактов в Дияле пять человек погибли, 32 получили ранения, передает РИА «Новости».

В городе Эль-Мусайиб, расположенном в 60 километрах от Багдада, возле жилых домов сработали три взрывных устройства, есть раненые. В городе Эль-Латифия боевики обстреляли религиозную процессию мусульман-шиитов. В провинции Бабиль сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле у мечети, погиб один человек, трое ранены. Кроме этого, в ходе нападения на кортеж губернатора этой провинции были ранены три охранника, сам губернатор не пострадал.

Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого С.Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.