Террористы взорвали 80 кг взрывчатки на пути автобусов с паломниками
12:41, 30 декабря 2012Мир
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19 человек погибли, 25 получили ранения в результате теракта совершенного сегодня на юго-западе Пакистана.
Экстремисты использовали средство передвижения, начиненное 80 кг взрывчатки
Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным властей провинции Белуджистан, неизвестные устроили взрыв на маршруте движения двух автобусов с паломниками, возвращавшихся из соседнего Ирана в город Кветту. Бомба была установлена на мотоцикле и приведена в действие с помощью пульта дистанционного управления. Экстремисты использовали средство передвижения, начиненное 80 кг взрывчатки.
Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.
Белуджистан - крупнейшая и одновременно самая бедная провинция Пакистана, в которой действуют этнические террористические группировки, выступающие за сохранение автономии региона и передачи им контроля над местными природными ресурсами, а также сторонники движения ”Талибан”.
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