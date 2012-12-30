Террористы взорвали 80 кг взрывчатки на пути автобусов с паломниками

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным властей провинции Белуджистан, неизвестные устроили взрыв на маршруте движения двух автобусов с паломниками, возвращавшихся из соседнего Ирана в город Кветту. Бомба была установлена на мотоцикле и приведена в действие с помощью пульта дистанционного управления. Экстремисты использовали средство передвижения, начиненное 80 кг взрывчатки.

Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.

Белуджистан - крупнейшая и одновременно самая бедная провинция Пакистана, в которой действуют этнические террористические группировки, выступающие за сохранение автономии региона и передачи им контроля над местными природными ресурсами, а также сторонники движения ”Талибан”.