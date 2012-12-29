В московском аэропорту Ту-204 загорелся при посадке: есть жертвы

В подмосковном аэропорту «Внуково» в результате жесткой посадки самолета ТУ-204, выполняющего рейс Пардубице – Внуково, два человека погибло, трое – пострадало.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

«Самолет ТУ-204, выполнявший рейс Пардубице – Внуково, при посадке в аэропорту «Внуково» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате произошло частичное разрушение самолета и возгорание правого двигателя», - говорится в сообщении.

На борту находилось 8 человек экипажа. В результате оперативно принятых мер шесть человек удалось спасти, три из них пострадало, два человека погибло.

В зоне происшествия работает оперативная группа центра «Лидер», 144 человека и 36 единиц техники МЧС России. Пожар ликвидирован.