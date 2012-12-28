Флот Ирана учится перекрывать главную «нефтяную артерию» мира

В учениях принимают участие боевые корабли, подлодки, минные тральщики, катера на воздушной подушке, а также авиация. Территория маневров — около 1 млн квадратных километров, включая Ормузский пролив и Оманский залив.

В конце декабря прошлого года иранские ВМС уже провели в Ормузском проливе учения под названием "Велайят-90", которые закончились испытанием ракет большой дальности, сообщает Росбалт.

Ранее иранские военные разместили новую военно-морскую базу в Ормузском пролива. Она стала для Ирана уже пятой по счету в этом проливе. База расположена в порту Бендер-Ленге, в 1,1 тыс. км к югу от Тегерана.

Иран создал новую базу, чтобы упрочить свои позиции в районе оспариваемых с ОАЭ островов Абу-Муса, Томбе-Бозорг и Томбе-Кучек, расположенных в Ормузском проливе, через который ежедневно провозится около пятой части мировых нефтепродуктов, передают интернет-СМИ.

Напомним, что более половины членов меджлиса (парламента) Ирана — 150 из 290 — поддержали законопроект о перекрытии Ормузского пролива. Этот законопроект в случае его одобрения лидером Ирана Махмудом Ахмадинежадом станет основанием для перекрытия пролива, через который осуществляется до 35% мировых перевозок нефти.

Если действие санкций Евросоюза продлится, страны, которые их ввели, не будут иметь права пересекать Ормузский залив.

Отметим также, что начиная с весны США практически незаметно стянули к берегам Ирана крупные силы. Цель этой меры не допустить блокады Ормузского пролива и облегчить выполнение военного решения иранской ядерной проблемы в случае необходимости.