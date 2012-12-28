Минфин Германии: худшее для еврозоны уже позади

По словам В.Шойбле, правительства в странах, наиболее страдающих от кредитного кризиса, таких, как Греция, теперь стали признавать, что кризис, начавшийся три года назад в Афинах, может быть преодолен только путем проведения тяжелых реформ.

Он также отметил, что с оптимизмом смотрит на Францию и ее усилия, направленные на то, чтобы остановить разрастание долгового бремени.

"Я уверен, что Франция выполнит свои обязательства. Правительство, безусловно, знает, что каждая страна вынуждена постоянно проводить реформы, чтобы оставаться конкурентоспособной", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.