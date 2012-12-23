Большинство египтян поддержали новую Конституцию от исламистов

Согласно обнародованным сегодня ассоциацией "Братья-мусульмане" предварительным результатам голосования, на заключительном втором этапе плебисцита, который был проведен 22 декабря, новый Основной закон страны поддержали порядка 71% избирателей, передает ИТАР-ТАСС.

Как указывается в сообщении, опубликованном на официальном сайте движения, по итогам двух этапов референдума за предложенный Президентом Мухаммедом Мурси проект Конституции, наделяющей главу государства широкими полномочиями, проголосовали около 64% избирателей (10,655 млн человек), против высказались 36% (6,029 млн) египтян, принявших участие в голосовании.

Явка на втором этапе голосования, по данным "Братьев- мусульман", составила около 30%.

По итогам первого этапа, состоявшегося 15 декабря, за новую исламистскую конституцию проголосовали 57% избирателей, против – 43%. Явка тогда составила порядка 32%.

Окончательные итоги будут обнародованы в понедельник, 24 декабря, после того, как будут сведены воедино данные со всех египетских провинций, 10 из которых голосовали 15 декабря, а остальные 17 - в субботу, 22 декабря.