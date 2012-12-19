17 человек погибли в ходе перестрелки в тюрьме

10:39, 19 декабря 2012
Мир
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В результате неудачной попытки побега в мексиканской тюрьме в городе Гомес-Паласио штата Дуранго погибли одиннадцать заключенных и шесть охранников.

Тюрма

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Лента.ру.

Заключенные пытались скрыться через подземные туннели, а когда надзиратели обнаружили побег, по ним открыли огонь.

Охранники, по словам полиции, в ответ сперва начали стрелять в воздух, а затем, когда это не помогло, на поражение. Окончательно подавить бунт им помогли солдаты.

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