17 человек погибли в ходе перестрелки в тюрьме

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Лента.ру.

Заключенные пытались скрыться через подземные туннели, а когда надзиратели обнаружили побег, по ним открыли огонь.

Охранники, по словам полиции, в ответ сперва начали стрелять в воздух, а затем, когда это не помогло, на поражение. Окончательно подавить бунт им помогли солдаты.