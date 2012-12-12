Семья медсестры, покончившей с собой, получит полмиллиона долларов

Как сообщает ABC News, деньги получат муж и двое детей Джасинты Салданьи.

В заявлении, распространенном радиостанцией, говорится, что таким образом организация надеется поддержать семью покойной "в это тяжелое время".

Кроме того, руководство 2Day FM приняло решение закрыть программу, в рамках которой ведущие разыграли медсестру.

46-летняя Джасинта Салданья, напоминает Лента.ру, работала в лондонской больнице имени короля Эдуарда VII, где в начале декабря с жалобами на токсикоз лежала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. 4 декабря в больницу позвонили женщина и мужчина, представившиеся королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом и справились о здоровье герцогини Кембриджской. Позднее выяснилось, что это был розыгрыш, организованный ведущими австралийской радиостанции.

Спустя три дня Салданья, ответившая на звонок радиоведущих, была обнаружена мертвой. По предварительным данным, она покончила с собой.