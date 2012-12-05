На границе с Беларусью задержаны 29 таможенников

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, несколько человек были задержаны 4 декабря, еще 21 таможенник – утром 5 декабря.

«Одних задержали на посту, других – когда они приехали на работу, третьих – дома. Хотят пресечь путь коррупции. Таможенный департамент располагал информацией о том, что некоторые таможенники взимали с водителей большегрузных машин незаконную мзду в размере 20-40 литов. Если таможенник фиксировал якобы имевшееся или реальное нарушение, то плата была еще выше», - цитирует ru.delfi.lt слова главы Таможенного департамента Литвы Антанаса Шипавичюса.

Он сообищл, что расследование по фактам вымогательств проводится уже четыре месяца. «Первичная информация была получена от водителей, поступали также анонимные звонки. Расследование все еще продолжается», - отметил А.Шипавичюс.

Из-за ареста такого количества таможенных работников замедлилось обслуживание проезжающих через таможенный пункт «Мядининкай – Каменный Лог» (Гродненская область).

«Продвижение фур уменьшилось в четыре раза, на границе с Беларусью стоит в ожидании переезда 600 фур», - сообщил СМИ глава Ассоциации международных перевозчиков Литвы Альгимантас Кондрусявичюс.