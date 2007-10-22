Еврокомиссия спросит у России о Политковской и Литвиненко

Еврокомиссия намерена во время саммита ЕС-Россия, запланированного на 26 октября в португальской Мафре, обсудить м РФ вопрос сотрудничества в области авиации, энергетики и относительно расследования убийства журналистки Анны Политковской.

Об этом УНИАН сообщил источник в Еврокомиссии.

Комиссия, в частности, надеется на подписание до начала саммита соглашения о транссибирских перелетах.

“Во время саммита в Самаре (в мае этого года – УНИАН) было достигнуто соглашение, что настоящий договор будет подписан до ноября. Его подписание до саммита в Мафре было бы очень хорошим сигналом”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе саммита стороны также планируют обсудить вопрос обеспечения безопасности авиаперелетов.

Другой важной темой для обсуждения на саммите собеседник назвал вопросы обустройства границ и приграничного сотрудничества, в частности, что касается границ с балтийскими государствами. По словам представителя Еврокомиссии, комиссия планирует оказать техническую помощь на обустройство границ и облегчения пересечения границы на сумму 300 млн. евро, однако, с другой стороны, хотела бы, чтобы и Россия присоединилась к финансированию этих целей.

Говоря о сотрудничестве в областиэнергетики, представитель Еврокомиссии отметил, что стороны, в частности, обсудят создание механизма раннего предупреждения при возможных авариях или отключениях энергоносителей.

“Этот механизм не будет иметь легального статуса, это будет политическая договоренность”, - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в рамках саммита состоится обмен мнениями относительно развития инвестиций, а также круглый стол при участии бизнесменов России и ЕС, работающих в ведущих отраслях – энергетике, металлургии и т. п.

Стороны также планируют обсудить вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). По словам представителя Еврокомиссии, на сегодня есть несколько нерешенных технических вопросов между ЕС и Россией, которые касаются нетарифных ограничений, помощи сельскохозяйственному сектору, защиты прав интеллектуальной собственности, экспортных пошлин и железнодорожных тарифов.

По итогам саммита планируется подписать несколько документов и, в частности, новое соглашение о торговле сталью, которая увеличивает квоты на импорт стали в ЕС из России на 2007-2008 гг. с учетом расширения ЕС с 1 января 2007 года за счет Болгарии и Румынии, а также меморандум о сотрудничестве в сфере незаконного обращения наркотических веществ.

Говоря о вопросе прав человека, представитель Еврокомиссии отметил, что в ходе саммита планируется заслушать информацию относительно расследования дела об убийстве журналистки Анны Политковской в октябре прошлого года. Собеседник агентства также не исключил, что может быть поднят и вопрос сотрудничества российских правоохранительных органов со стражами порядка Великобритании в вопросе расследования дела о гибели бывшего работника спецслужб России Александра Литвиненко.

В рамках саммита также состоится первое заседание Совета сотрудничества по вопросам культуры на уровне министров. Кроме того, стороны планируют обсудить международные вопросы и, в частности, вопросы Косово и Ирана.