Украина уже не входит в число приоритетов России

Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в интервью УНИАН.

По его словам, «экономический кризис, Ближний Восток, проблемы ЕС, поляризация в Америке, рост Китая – все это в начале 2010-х годов настолько сильно изменило ландшафт, что сейчас украинское направление не является приоритетным ни для кого из тех, кто раньше за него бился. В ЕС слишком большие внутренние проблемы, США явно переориентируются на Восточную Азию, плюс пытаются что-то сделать с Ближним Востоком. Даже у России ушел тот прежний драйв вместе с иллюзиями о том, что в Киеве может быть власть, которая лояльна Москве».

Как отметил эксперт, приход Виктора Януковича «продемонстрировал, что форма меняется, а содержание – нет. Любая украинская власть по-своему интерпретирует свои интересы, и они не совпадают с российскими. Тактика действий РФ так же изменилась. В Кремле поняли, что лезть во внутреннюю политику Украины в общем бессмысленно. Опыт 2004 года оказался совершенно катастрофическим, стало понятно, что так делать нельзя, да и не нужно. Потому что все, что надо, украинские политики своими руками ломают гораздо эффективней, чем это бы делала любая враждебная держава».

Кроме этого, по словам Ф.Лукьянова, «стало понятно, что чем больше на Украину давить, тем больше сопротивления в ответ. А вот если откровенное политическое и экономическое давление не демонстрировать, а дать возможность Киеву самому проводить ту политику, которую он хочет, можно добиться поставленных целей, либо дальше занимать выжидательную позицию. Мне кажется, именно так сейчас Россия действует, и в число первоочередных приоритетов Украина сейчас не входит».

*** Полный текст интервью Все, что надо, украинские политики своими руками ломают гораздо эффективней, чем любая враждебная держава

