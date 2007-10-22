На выборах в Швейцарии выиграли националисты (предварительные итоги)

Победу на парламентских выборах в Швейцарии, по предварительным данным, одержала националистическая Швейцарская народная партия, набравшая 28,8% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия - за нее отдали свои голоса около 19,3% избирателей. Кроме того, сохранят свои позиции в парламенте две правоцентристские партии - Радикальных демократов (около 16% голосов) и Христианских демократов (около 14,6%).

Одним из главных событий выборов на фоне беспокойства жителей Европы проблемами изменения климата стал успех партии "зеленых", за которых проголосовало около 9,5% избирателей против 2,5% в 2003 г., отмечает Associated Press.

Победившая на выборах Швейцарская народная партия выступает под националистическими лозунгами, ключевым среди которых является предложение об ужесточении иммиграционной политики в стране. Лидер националистов, 67-летний министр юстиции Швейцарии Кристоф Блоше, завоевал популярность предложением ввести закон, согласно которому семья иммигрантов подлежит выдворению из страны в случае правонарушения, совершенного одним из ее членов.

Население Швейцарии составляет 7,5 млн человек, из которых около 1,6 млн - иностранцы, включая приезжих из Южной Европы и беженцев с Балканского полуострова. Многие из иммигрантов не имеют швейцарского паспорта, поскольку процедура получения гражданства страны обычно длится несколько лет.

Парламент Швейцарии состоит из двух палат - 200-местного Национального совета и 46-местного Совета кантонов.

РБК-Украина