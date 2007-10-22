Вооруженное столкновение на границе Турции с Ираком: десятки погибших

Число курдских боевиков, уничтоженных в воскресенье на границе Турции с Ираком, достигло 32, сообщает турецкий генштаб.

По информации военного ведомства, против боевиков, совершивших ранее в тот же день нападение на армейское подразделение, проводится крупномасштабная операция. "Наносятся удары по 63 целям", - цитирует заявление генштаба телекомпания NTV.

Как сообщает военное ведомство Турции, в результате нападения курдских боевиков на армейское подразделение в провинции Хаккяри в четырех километрах от Ирака погибли 12 военнослужащих и 16 получили ранения.

Для обсуждения сложившейся ситуации на границе с Ираком, где было совершено самое крупное за последние годы нападение на турецкую армию, вечером в Анкаре на экстренное заседание собрался Высший совет Турции по борьбе с терроризмом.

Наблюдатели не исключают, что турецкая армия может предпринять рейд в Северный Ирак или подвергнуть массированной бомбардировке места базирования курдских сепаратистов в этом регионе.