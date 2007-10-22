Экзит-полы выборов в Польше
Данные двух исследовательских центров
|Дональд Туск
По данным исследовательского центра PBS DGA, проводившего exit-polls для телеканалов TVN, TVN24 и газеты Polska, на досрочных выборах в парламент победила оппозиционная либеральная "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska, PO) - 44,2%, что дает ей около 227 депутатских мандатов и 67 мест сенаторов. На втором месте - президентская "Право и справедливость" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) с 31,3% (соответственно, 158 и 26).
Также в парламент проходят "Левица и демократы" (Sojusz Lewicy Demokratycznej) - партия экс-президента Александра Квасьневского и Польское народное объединение (Polskie Stronnictwo Ludowe) с 12,2% и 7,9% (47 и 27 депутатов Сейма, 5 и 2 сенатора).
По данным исследовательского центра TNS OBOP, проводившего exit-polls для польского общественного телевидения TVP, на досрочных выборах в Сейм Польши победила "Гражданская платформа" с результатом 43,7%. На втором месте - "Право и справедливость" с 30,4%. Третью позицию заняли левые демократы - 13,3%, четвертую PSL - 8,4%.
Все остальные политические партии и блоки не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и не попали в парламент Польши.