Главный редактор Le Monde умер на рабочем месте
13:44, 28 ноября 2012Мир
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Главный редактор влиятельной французской газеты Le Monde Эрик Израэлевич скончался от сердечного приступа на 59 году жизни.
Эрику Израэлевичу ушел на 59 году жизни
Как сообщают «Вести.ру» со ссылкой на The Guardian, Э.Израэлевич, находившийся на рабочем месте в редакции издания в XIII округе Парижа, почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали ему скорую и попытались оказать первую помощь. Журналист был доставлен в больницу, где медикам оставалось только констатировать его смерть.
Свою карьеру в Le Monde Э.Израэлевич начал в 1984 году с должности репортера и спустя 16 лет возглавил ежедневное издание. В 2000 году он уволился из газеты и взял на себя руководство бизнес-изданиями La Tribune и Les Echos. В феврале 2011 года Э.Израэлевич вернулся в Le Monde, заняв не только пост главного редактора, но и главы совета директоров.
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