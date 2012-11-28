Главный редактор Le Monde умер на рабочем месте

Как сообщают «Вести.ру» со ссылкой на The Guardian, Э.Израэлевич, находившийся на рабочем месте в редакции издания в XIII округе Парижа, почувствовал себя плохо. Коллеги вызвали ему скорую и попытались оказать первую помощь. Журналист был доставлен в больницу, где медикам оставалось только констатировать его смерть.

Свою карьеру в Le Monde Э.Израэлевич начал в 1984 году с должности репортера и спустя 16 лет возглавил ежедневное издание. В 2000 году он уволился из газеты и взял на себя руководство бизнес-изданиями La Tribune и Les Echos. В феврале 2011 года Э.Израэлевич вернулся в Le Monde, заняв не только пост главного редактора, но и главы совета директоров.