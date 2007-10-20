Франция зарегистрировала законопроект о Голодоморе

Французская национальная ассамблея зарегистрировала законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает украинская служба Би-Би-Си, подчеркнув, что если законодательная инициатива быстро соберет в свою поддержку 100 подписей, предложение будет рассмотрено в ближайшие сроки.

Законопроект о признании украинского геноцида предложен депутатом от Севера Кристианом ВАНЕТОМ. В прошлом году он также выступил с аналогичной законодательной инициативой, но из-за подготовки к парламентским выборам, которые состоялись во Франции в июне этого года, проект не успели рассмотреть.

Нынешняя законодательная инициатива приурочена к 75-й годовщине Голодомора. Французский депутат правой политической ориентации считает, что все геноцидные преступления, совершенные в течение ХХ века, должны быть официально осуждены.

За два дня, минувшие с момента регистрации проекта, документ получил около двух десятков сторонников.