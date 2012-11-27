В Палестине эксгумировали останки Арафата
Останки палестинского лидера Ясира Арафата эксгумированы во вторник, специалисты рассчитывают пролить свет на причины его смерти восемь лет назад.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию "Голос Палестины".
Эксгумация проходит в городе Рамаллахе, административном центре Западного берега реки Иордан, в закрытом для прессы режиме.
Палестинские власти пригласили для проведения анализов взятых образцов специалистов из России и Швейцарии. Кроме того, в Рамаллахе находится бригада следователей из Франции, которые действуют в рамках заведенного у них в стране уголовного дела.
Ожидается, что Арафата позже во вторник перезахоронят с воинскими почестями.
Арафат, основатель и первый глава Палестинской национальной администрации (ПНА), получивший Нобелевскую премию за участие в мирных переговорах с Израилем, скончался 11 ноября 2004 года в военном госпитале под Парижем. Официальное расследование причин его смерти началось после того, как летом катарский телеканал "Аль-Джазира"объявил об обнаружении в личных вещах Арафата и пробах биологических жидкостей радиоактивного вещества полоний-210.