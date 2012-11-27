В Палестине эксгумировали останки Арафата

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию "Голос Палестины".

Эксгумация проходит в городе Рамаллахе, административном центре Западного берега реки Иордан, в закрытом для прессы режиме.

Палестинские власти пригласили для проведения анализов взятых образцов специалистов из России и Швейцарии. Кроме того, в Рамаллахе находится бригада следователей из Франции, которые действуют в рамках заведенного у них в стране уголовного дела.

Ожидается, что Арафата позже во вторник перезахоронят с воинскими почестями.

Арафат, основатель и первый глава Палестинской национальной администрации (ПНА), получивший Нобелевскую премию за участие в мирных переговорах с Израилем, скончался 11 ноября 2004 года в военном госпитале под Парижем. Официальное расследование причин его смерти началось после того, как летом катарский телеканал "Аль-Джазира"объявил об обнаружении в личных вещах Арафата и пробах биологических жидкостей радиоактивного вещества полоний-210.