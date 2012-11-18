В Тбилиси взяли под стражу экс-замминистра МВД

Как передает РИА Новости, Ш.Хизанишвили обвиняется в превышении должностных полномочий и тайных записях разговоров представителей победившей на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта».

«Хизанишвили не управлял никакой оперативной работой в МВД, поэтому все предъявленные ему обвинения носят целью лишь задержание бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили, так как Хизанишвили находится в тесных с ним отношениях, а также меня, так как в течение последнего месяца он являлся моим заместителем», - заявил журналистам после заседания суда мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Ранее генсек «Единого национального движения», экс-премьер Грузии, бывший глава МВД Вано Мерабишвили заявил, что сделает все для освобождения Ш.Хизанишвили.

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«Я хорошо понимаю, что Хизанишвили задержали с целью оказать на меня давление, так как мы дружим семьями», - отметил экс-премьер.

По данным Главной прокуратуры Грузии, 12 чиновников МВД арестованы за создание и использование компьютерного вируса, дающего доступ к компьютерам граждан и позволяющего осуществлять видео- и аудиозаписи. В предвыборный период, по данным следствия, ими была организована запись разговоров лидеров оппозиции.

В Грузии 1 октября состоялись парламентские выборы, в которых победила коалиция «Грузинская мечта». «Единое национальное движение», бывшее правящей партией со времен «революции роз», перешло в оппозицию. Парламент нового (восьмого) созыва 25 октября утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили.