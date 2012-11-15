Из-за охранника Иванишвили в Грузии задержаны высокие чины из МВД
Несколько высокопоставленных лиц Специального оперативного департамента и Департамента конституционной безопасности МВД Грузии были задержаны после допроса в прокуратуре.
Как заявил журналистам адвокат задержанного директора департамента конституционной безопасности Георгия Кавлашвили Давид Хажалия, его подзащитный обвиняется в уничтожении чужого имущества, что предусматривает лишение свободы до трех лет, пишет Грузия-Онлайн.
Также Кавлашвили обвиняется по статье 333 - превышение должностных полномочий, что также предусматривает лишение свободы сроком на 3 года.
По заявлению адвоката руководителя ДКБ Левана Кардава, Кахи Шония, его подзащитному предъявлено обвинение по двум статья - по ч.3 статьи 143, что подразумевает незаконное лишение свободы, и статье 333 - превышение должностных полномочий. В данном случае речь идет о похищении члена охраны Бидзины Иванишвили Бесика Сурмава и якобы незаконном лишении его свободы.
По словам адвокатов, их подзащитные дали детальные ответы на все вопросы следствия и в настоящее время они переведены в изолятор предварительного задержания.