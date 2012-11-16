Израиль готов ввести войска в сектор Газа

"Бригада десантников и пехотная бригада "Гивати" завершили последние приготовления к потенциальной сухопутной операции. Войска находятся в режиме готовности войти (в Газу), если будет решено, что в этом есть необходимость", — сказано сообщении на сайте армейской пресс-службы.

Как сообщает РИА Новости, израильские военные 14 ноября начали против боевиков в Газе операцию, получившую ветхозаветное название "Облачный столп". С начала операции израильтяне атаковали с земли, воздуха и моря 450 целей в Газе, в первую очередь склады оружия, стартовые позиции ракет, командные центры боевиков. Пока операция ограничивается дистанционными ударами. В рамках операции власти Израиля объявили мобилизацию 16 тысяч резервистов.

В последний раз Израиль вводил войска в анклав четыре года назад в ходе операции "Литой свинец", жертвами которой стали более тысячи палестинцев.

Между тем чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Доррит Голендер сообщила, Израиль пока не говорит о каких-то точных сроках возможного начала наземной военной операции."Исходя из уроков прошлого, а у Израиля есть такой опыт, я бы не могла обозначить никакие временные рамки. Если операция начнется, она должна быть доведена до конца — это и две недели, и месяц", — отметила посол.