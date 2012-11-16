Сектор Газа готов к перемирию с Израилем

Палестинское правительство сектора Газа готово на перемирие с Израилем в обмен на гарантии прекращения огняи рейдов в приграничные зоны анклава, сказал в пятницу РИА Новости вице-премьер исламистского кабинета Зияд аз-Заза.

До сих пор представители правительства и правящего движения ХАМАС в публичных заявлениях отвергали возможность затишья, пока Израиль "не заплатит сполна" за ликвидированного в среду лидера боевых формирований исламистов Ахмада аль-Джабари.

"В принципе мы согласны на перемирие, но только вначале нам должны быть даны гарантии прекращения агрессии, покушений и вторжений израильских войск в приграничные зоны сектора Газа. Таковы наши условия для заключения перемирия", — сказал собеседник агентства, второе лицо в кабинете после премьера Исмаила Хании.

Накануне официальные представители ХАМАС и контролируемого им правительства Сами Абу Зухри и Фаузи Бархум заявили, что любые разговоры о перемирии пока "неуместны".

С израильской стороны больше говорят о расширении операции "Облачный столп" вплоть до перехода к наземному вторжению, чем о возвращении к перемирию с боевиками. Местные СМИ цитируют одного из израильских министров, по словам которого, операция не прекратится до тех пор, пока ХАМАС "не начнет умолять о мире".